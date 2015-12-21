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ولى عهد أبوظبى : موقف الإمارات تجاه الشعب اليمنى ثابت

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ولى عهد أبوظبى : موقف الإمارات تجاه الشعب اليمنى ثابت ولى عهد أبوظبى : موقف الإمارات تجاه الشعب اليمنى ثابت

>استقبل ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى العاصمة الإماراتية وفدا من قادة المقاومة فى مدينة عدن جنوبى اليمن.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية مساء اليوم /الاثنين/ ،عن وسائل إعلام رسمية إماراتية قولها إن الشيخ محمد بن زايد جدد موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذى يقف دائما وأبدا مع الشعب اليمنى وإرادته الوطنية وينحاز إلى الشرعية التى تمثله.
>واستقبل الشيخ محمد بن زايد فى قصر البحر بأبوظبي، وفد يمنى الذى قدم لتقديم الشكر للإمارات "قيادة وشعبا على وقفتها التاريخية بجانب الحق والعدل ونصرة لإخوانهم فى اليمن ودعما لتطلعاته فى الاستقرار والأمن والتنمية".

وأشار ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أن موقف العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، "تاريخى ووقوفنا معه وقوف مع الحق ومع البوصلة التى تجمع العرب على كلمة واحدة".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد أن "اختبار اليمن للعلاقة الإماراتية ضمن التحالف العربى تم اجتيازه بالفخر والثقة والعمل والتضحيات المشتركة ونرى فى هذا التعاون قبسا من نور يوجهنا جميعا لما فيه مصلحة العالم العربي".

وأوضح أن "العالم العربى يمر بتحديات صعبة لا تستثنى أيامنا وقد تطال الأجيال المقبلة إن لم نوحد الموقف والكلمة"، مشيرا إلى "أنه ومن خلال اختبار اليمن اكتشفنا قوة الموقف الواحد والكلمة الجامعة والرأى الحازم".. فـ"الأجندة الوطنية العربية كفيلة بالتصدى للتحديات القادمة أما الأجندات الخاصة والضيقة فهى مسؤولة عن الكثير من الانتكاسات والتفتت الذى نراه حولنا ويهددنا فى مستقبلنا ومستقبل أبنائنا"، حسب ما أضاف الشيخ محمد بن زايد.

وثمن ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "دور المقاومة اليمنية التى أثبتت وطنتيها ومسؤوليتها التاريخية أمام العدوان والأطماع الإقليمية وأدركت خطورة ما قام به الانقلابيون على الأمن العربى وتاريخ وهوية شعوبه".
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مصر 365

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