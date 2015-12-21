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فرنسا توقف مواطنا بتهمة بلاغ كاذب تسبب في هبوط طائرة اضطراريا بكينيا

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فرنسا توقف مواطنا بتهمة بلاغ كاذب تسبب في هبوط طائرة اضطراريا بكينيا فرنسا توقف مواطنا بتهمة بلاغ كاذب تسبب في هبوط طائرة اضطراريا بكينيا

الشرطة الفرنسية “أرشيفية”

احتجزت الشرطة الفرنسية،  رجلا بعد هبوط طائرة تابعة لشركة “إير فرانس/طيران فرنسا” اضطراريا في كينيا لوجود عبوة مريبة على متنها تبين في وقت لاحق أنها غير ضارة.

وقالت مصادر من النيابة العامة الفرنسية، الاثنين، إن الشرطة أوقفت مواطنا كان على متن الرحلة، بعد وصول الطائرة على فرنسا.

ولم يدل المدعون بأي تفاصيل حول الرجل المحتجز على الرغم من أن قناة “بي إف إم” المحلية، قالت إنه ضابط شرطة سابق وأنه احتجز بعد وصوله إلى باريس.

وقرر طاقم الطائرة في وقت متأخر السبت تحويل المسار إلى أقرب مطار أثناء رحلة من موريشيوس إلى باريس بعد عثور راكب على العبوة في حمام الطائرة وإبلاغ الطاقم.

وقالت شركة اير فرانس إن جميع ركاب الطائرة وعددهم 459 راكبا و14 فردا من أفراد الطاقم وصلوا بسلام إلى مطار شارل ديجول بعد السادسة مساء بقليل بتوقيت جرينتش.

وأعلنت الشركة أنها قدمت شكوى “لتعريض الركاب للخطر”.

وقالت الشركة إن العبوة المريبة التي عثر عليها خلف مرآة في الحمام كانت داخل صندوق كرتوني صغير وأنها مصنوعة من الكرتون والورق وبها جهاز توقيت وأنها لا بد أن تكون قد زرعت أثناء الرحلة.

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