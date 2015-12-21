«روسيا»: نهتم بتوريد طائرات الركاب «إس إس جي 100» إلى إيران

أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي دينير مانتوروف – اليوم الاثنين – أن موسكو مهتمة بتوريد طائرات” إس إس جي 100 ” الروسية إلى السوق الإيرانية.

> ونقلت قناة روسيا اليوم عن مانتوروف قوله – في خطاب ألقاه أثناء المعرض الصناعي بإيران اليوم “إننا نهتم كذلك بتوريدات المعدات الجوية الروسية، وبالدرجة الأولى طائرات سوخوي سوبرجيت (إس إس جي 100) ،علاوة عن ذلك، نستعد لمناقشة المسائل المتعلقة بإقامة إنتاج أجهزة هذه الطائرة في إيران” .

> وأشار مانسوروف إلى زيادة التبادل التجاري بين روسيا وإيران خلال العام لـ5%، ليبلغ حوالي 1.7 مليار دولار، لافتا إلى أن حجم التجارة الثنائي الحالي وسرعة ارتفاعه لا يتناسب مع القدرة الموجودة .

> وكان نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روجوزين ذكر في وقت سابق – أن إحدى الشركات الجوية الإيرانية الكبرى قد بدأت المحادثات مع شركة الطائرات المتحدة الروسية بشأن إمكانية توريد نحو 100 طائرة إلى إيران خلال خمسة أعوام.

> وتعد سوخوي سوبرجت ( إس إس جي 100 ) طائرة ركاب تستوعب 100راكب أنتجتها شركة ” طائرات سوخوي المدنية ” الروسية بمشاركة إيطالية عام 2007، وبدأ استعمال أولى الطائرات من هذا القبيل عام 2011.