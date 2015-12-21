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مساعد وزير الداخلية: "مش هنسيب ولا واحد هارب من دفع الضرائب"

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مساعد وزير الداخلية: "مش هنسيب ولا واحد هارب من دفع الضرائب" مساعد وزير الداخلية: "مش هنسيب ولا واحد هارب من دفع الضرائب"
أكد اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب، تكثيف الحملات الأمنية التى تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة المتهربين من دفع الضرائب للدولة، وخاصة الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية أموال الدولة، والضرائب العقارية، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون له أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزير الداخلية وجه بتكثيف تلك الحملات للعمل على إعادة أموال الدولة وتحصيلها من مستحقيها وضبط المتهربين من دفع الضرائب، قائلا: "مش هنسيب ولا واحد هارب من دفع الضرائب وسنلاحقهم جميعاً "، مشددا على أنه سيتم تطوير الأداء الأمنى لتحقيق أعلى معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف اللوء طارق الأعصر، أن وزير الداخلية شدد على أنه لا توجد هناك أى خطوط حمراء في العمل، وضرورة التعامل مع كافة الهاربين من دفع الضرائب، وسنلاحق جميع من عليهم أموال للدولة.

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