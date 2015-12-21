أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القبض على بطل إسرائيل فى كمال الأجسام بتهمة الاتجار فى المخدرات

Google+ Print
القبض على بطل إسرائيل فى كمال الأجسام بتهمة الاتجار فى المخدرات القبض على بطل إسرائيل فى كمال الأجسام بتهمة الاتجار فى المخدرات
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على بطل إسرائيل لعام 2015 فى كمال الأجسام بتهمة الاتجار فى المخدرات.

وأضافت الصحيفة، أن إيلان سوبلوف متهم بالاتجار فى المخدرات، وكان يقوم ببيعها فى صالات كمال الأجسام التى كان يتردد عليها.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم تقديم لائحة اتهام ضده للمحكمة السلمية فى مدينة "باتح تكفا" عندما كان يبيع المخدرات لبالغين كانا يقومان بالتدريب معه فى إحدى صالات الجيم .

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على مواد مخدرة موجودة فى منزله، وهى عبارة عن مخدر الماريجوانا وميزان إلكترونى، وأنه كان يستعد لبيعها خلال آدائه التدريبات اليومية التى يقوم بها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365