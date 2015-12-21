القبض على بطل إسرائيل فى كمال الأجسام بتهمة الاتجار فى المخدرات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على بطل إسرائيل لعام 2015 فى كمال الأجسام بتهمة الاتجار فى المخدرات.

وأضافت الصحيفة، أن إيلان سوبلوف متهم بالاتجار فى المخدرات، وكان يقوم ببيعها فى صالات كمال الأجسام التى كان يتردد عليها.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم تقديم لائحة اتهام ضده للمحكمة السلمية فى مدينة "باتح تكفا" عندما كان يبيع المخدرات لبالغين كانا يقومان بالتدريب معه فى إحدى صالات الجيم .

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على مواد مخدرة موجودة فى منزله، وهى عبارة عن مخدر الماريجوانا وميزان إلكترونى، وأنه كان يستعد لبيعها خلال آدائه التدريبات اليومية التى يقوم بها.

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