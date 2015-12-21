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تعرف على فوائد الينسون لكبار السن أهمها تهدئة الأعصاب والتخلص من الأرق

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تعرف على فوائد الينسون لكبار السن أهمها تهدئة الأعصاب والتخلص من الأرق تعرف على فوائد الينسون لكبار السن أهمها تهدئة الأعصاب والتخلص من الأرق
الينسون أحد الأعشاب التى يفضل تناولها كمشروب صحى دافئ خاصة بفصل الشتاء كمصدر لتدفئة الجسم والتغلب على الشعور برودة الطقس، كما يتميز مشروب الينسون بمذاق جيد يفضله كثيرون بمختلف أعمارهم.

فوائد الينسون لألم البطن "المغص"
>حول ذلك يقول دكتور أحمد الخطيب، أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الينسون أحد الأعشاب الصحية المفيدة فى تهدئة التقلصات العصبية التى تتسبب فى حدوث ألم البطن "المغص" نتيجة عسر الهضم، كما ينصح الفتيات تناوله فترة الدورة الشهرية لتتغلب على المغص المصاحب لتلك الفترة.

فوائد الينسون لكبار السن


>استكمل د. الخطيب قائلا: "ينصح كبار السن بتناول مشروب الينسون الدافئ لحصول على فوائد الينسون الصحية العديدة مثل تقليل الشعور بالأرق والنوم بسهولة نظرا لأنه يحتوى على بعض المواد التى تعمل على تهدئة الجهاز العصبى للجسم كما يساهم مشروب الينسون فى تحسين كفاءة عملية الهضم إحدى المشاكل الصحية التى يعانى منها كبار السن".

نصائح ضرورية


>تابع د. الخطيب قائلا: "يجب عدم الأشخاص الذين يعانون من مرضى السكر مراعاة عدم الإفراط فى إضافة السكر لمشروب الينسون لتفادى ارتفاع مستوى السكر فى الجسم".

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مصر 365