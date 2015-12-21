نيابة أسوان تحقق مع وكيل مكتب بريد نصر النوبة لاختلاسه 49 ألف جنيه

تحقق نيابة نصر النوبة بأسوان، اليوم الاثنين، مع وكيل مكتب بريد نصر النوبة، لتورطه فى اختلاس مبلغ 49 ألف جنيه.

وكانت معلومات وردت إلى مباحث إدارة شرطة البريد بأسوان، عن قيام "صلاح.ا.س" 49 سنة، وكيل مكتب بريد نصر النوبة بأسوان، ومقيم مركز نصر النوبة، باختلاس مبلغ من مكتب البريد.

وبإخطار مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث شرطة البريد من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بقيامه باختلاس مبلغ 49 ألفا و605 جنيهاً، من عهدته والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق، وتعهد بسداد المبلغ.

وتحرر المحضر رقم 3 أحوال إدارة شرطة البريد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.