بالصور.. بدء تسليم تعويضات المزارعيين المتضررين من "النوات" بحى المنتزة

أعلن حى المنتزة أول بالإسكندرية عن البدء فى صرف التعويضات للمتضررين من النوات التى ضربت المحافظة فى نطاق حى المنتزه أول تحت إشراف اللواء مهندس أحمد أبو طالب رئيس الحى، والذى أصدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة أحمد مختار مدير مكتب رئيس الحى وعضوية كل من ( مدير الشئون المالية بالحى - مدير الشئون القانونية بالحى - رئيس الخزينة بالحى- مدير إدارة خورشيد الزراعية - وكيل إدارة خورشيد الزراعية) لصرف التعويضات للمتضررين على ثلاث مراحل.

وأشار رئيس الحى إلى أنه تم اليوم صرف المرحلة الأولى وهى التابعة لمنطقة نوبار التابعة لإدارة خورشيد الزراعية فى هذه المرحلة.



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المزارعين داخل حى المنتزة أول



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رئيس الحى يشرف على عملية تسليم التعويضات



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رئيس الحى يشكل لجنة لصرف التعويضات



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المزراعين فى انتظار صرف التعويضات



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المزراعين اثناء تسلم التعويضات