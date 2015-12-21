وزير النقل يوافق على إحلال ورصف 60 كيلو من الطرق الرئيسية بالوادى الجديد

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل وافق على إعادة رصف المرحلة الثانية من مشروع طريق "الخارجة - أسيوط" بطول 30 كيلو مترا، وذلك ضمن مشروعات إحلال وإعادة رصف الطرق الرئيسية داخل المحافظة، ومنها إعادة رصف 30 كيلو من طريق الفرافرة الواحات البحرية وطريق الخارجة الداخلة حتى مشروع فوسفات أبو طرطور والأجزاء المتهالكة من طريق باريس شرق العوينات.

وأضاف عشماوى أن المحافظة تستعد للبدء فى تنفيذ خطة رصف الطرق التى تم تحديدها على مستوى مراكز المحافظة الخمسة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ضمن تنفيذ مشروعات الطرق بالمحافظة حيث تم تسليم المواقع للجهاز ويجرى حاليًا استخراج التصاريح الخاصة بالمحاجر وتنفيذ الكسارات اللازمة لبدء العمل.