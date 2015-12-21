وزير النقل يوافق على إحلال ورصف 60 كيلو من الطرق الرئيسية بالوادى الجديد

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل وافق على إعادة رصف المرحلة الثانية من مشروع طريق "الخارجة - أسيوط" بطول 30 كيلو مترا، وذلك ضمن مشروعات إحلال وإعادة رصف الطرق الرئيسية داخل المحافظة، ومنها إعادة رصف 30 كيلو من طريق الفرافرة الواحات البحرية وطريق الخارجة الداخلة حتى مشروع فوسفات أبو طرطور والأجزاء المتهالكة من طريق باريس شرق العوينات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف عشماوى أن المحافظة تستعد للبدء فى تنفيذ خطة رصف الطرق التى تم تحديدها على مستوى مراكز المحافظة الخمسة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ضمن تنفيذ مشروعات الطرق بالمحافظة حيث تم تسليم المواقع للجهاز ويجرى حاليًا استخراج التصاريح الخاصة بالمحاجر وتنفيذ الكسارات اللازمة لبدء العمل.