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اعتقال برلمانى لبنانى سابق للإشتباه فى ضلوعه فى عملية اختطاف نجل القذافى

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اعتقال برلمانى لبنانى سابق للإشتباه فى ضلوعه فى عملية اختطاف نجل القذافى اعتقال برلمانى لبنانى سابق للإشتباه فى ضلوعه فى عملية اختطاف نجل القذافى
قال مسؤولون قضائيون أن مذكرة توقيف صدرت بحق برلمانى لبنانى سابق على خلفية ضلوعه فى اختطاف نجل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى.

أضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم تماشيا مع اللوائح، أن المذكرة صدرت اليوم الاثنين، بعد أربعة أيام من اعتقال النائب السابق حسن يعقوب للإشتباه فى ضلوعه فى عملية اختطاف هنيبعل القذافى.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هنيبعل القذافى أحضر من سوريا إلى ليبيا فى سيارة يعقوب.

واختطفت مليشيات شيعية نجل القذافى فى وقت سابق من الشهر الجارى واستجوبته حول اختفاء إمام شيعى لبنانى فى ليبيا قبل عقود.

وقامت المليشيات بتسليمه فيما بعد إلى الشرطة اللبنانية.

وكان هنيبعل القذافى فى الثالثة من عمره عندما اختفى الإمام موسى الصدر مع اثنين من رفقائه، من بينهم والد يعقوب، خلال زيارة رسمية إلى ليبيا عام 1978.
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