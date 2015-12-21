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مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 14 ألف متر لمشروعات خدمية بالوادى الجديد

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مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 14 ألف متر لمشروعات خدمية بالوادى الجديد مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 14 ألف متر لمشروعات خدمية بالوادى الجديد
قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح صحفى، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء وافق على تخصيص 14 ألف متر مربع، لإنشاء عدة مشروعات خدمية بمراكز المحافظة، والتى تخصص أربعة آلاف ومائتى مترًا مربعًا بالمجان فى مدينة موط بمركز الداخلة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة تنقية مياه شرب، وتخصيص ثلاثة آلاف ومائة وعشرين مترًا مربعًا فى مدينة بلاط لصالح الوحدة المحلية بالمجان لإقامة سوق حضارى.

وأضاف "عشماوى"، أن مجلس الوزراء وافق أيضا على تخصيص أربعة آلاف ومائتى مترا مربعا بالمجان بقرية الجديدة بمركز الداخلة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإنشاء محطة تنقية مياه شرب، بالإضافة إلى تخصيص ألفين وستمائة مترا مربعا بالمجان فى مدينة الخارجة لصالح هيئة الاستثمار لإقامة فرع للهيئة بالمحافظة بهدف التيسير على الراغبين فى إنشاء مشروعات استثمارية بالمحافظة.

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مصر 365