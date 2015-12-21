أخبار ليبيا اليوم.. إصابة 11 جنديا بالجيش الليبى بمدينة بنغازى

ركزت أخبار ليبيا اليوم على إصابة 11 جنديا بالجيش الليبى بمدينة بنغازى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم دعوة عضو مجلس النواب الليبى أسامة الشعافى، حكومة الوفاق الوطنى إلى سرعة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يجرم حمل السلاح.>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم إصابة 11 جنديا بقوات الجيش الليبى جراء الاشتباكات بمحاور القتال المختلفة بمدينة بنغازى بليبيا، مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة، فاديا البرغثى، فى تصريح الاثنين، أن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين، 11 جريحا من قوات الجيش جراء الاشتباكات بمحاور القتال بمدينة بنغازى، إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة.

وفيما تناولت أخبار ليبيا اليوم دعوة عضو مجلس النواب الليبى أسامة الشعافى، حكومة الوفاق الوطنى إلى سرعة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يجرم حمل السلاح، وحث الشعافى - فى تصريح اليوم الاثنين - المجموعات المسلحة على تسليم أسلحتها للجهات التى ستكلفها حكومة الوفاق الوطنى، محذرًا من التعنت والتمسك بالسلاح خارج شرعية الدولة.

وفى سياق متصل قال الناطق الرسمى باسم الهلال الأحمر الليبى، محمد المصراتى، إن الأرقام الأخيرة لأعداد النازحين جراء الاقتتال الدائر فى البلاد وصلت إلى أكثر من 600 ألف نازح.