رئيس الهيئة الهندسية ومحافظ الوادى الجديد يواصلان الزيارات لمشروع الفرافرة

واصل اللواء كامل الوزيرى رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة جولاته المكوكية لمنطقة الفرافرة الجديدة، حيث قام اليوم الاثنين برفقة اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد وعدد من قادة القوات المسلحة بزيارة لمركز الفرافرة، وذلك لتفقد القرى الجديدة التى تمت إقامتها بمنطقة سهل بركة بالفرافرة والبالغ عددها 3 قرى سعة 2000 وحدة سكنية، المزمع توطينها خلال المرحلة القادمة، والقرى الجديدة متمثلة فى المنطقه الأولى والمقامة على مساحة 10 آلاف فدان، وتم الانتهاء من حفر 45 بئرا بها وتم تنفيذ جميع أعمال البنية الأساسية لنظم الرى الحديث وجاهزة للتسليم والتى يستفيد منها حوالى 2000 شاب.

وتفقد الوزير أعمال الإنشاءات فى المنطقة الثانية شمال سهل بركة على مساحة 21 ألف فدان وتم تنفيذ 45 بئر مياه بها وجار تنفيذ 60 بئرا أخرى، وفى المنطقة الثالثة شرق سهل بركة بمسافة 30 كم بمساحة خمسة آلاف فدان، وجار تنفيذ الطرق المؤدية لـ 20 بئرا بها.

وتابع اللواء كامل الوزيرى رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة كل أعمال المشروعات والإنشاءات التى يجرى تنفيذها، وشدد على ضرورة إنجاز الأعمال فى أسرع وقت ممكن حتى يتم افتتاحها قريبا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى من المقرر أن يعطى إشارة البدء للإعلان عن المجتمعات العمرانية الجديدة فى منطقة الفرافرة الجديدة.