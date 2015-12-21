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بالصور.. نائب السنطة ورئيس مجلس المدينة يتفقدان مستشفى السنطة لبحث تطويرها

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بالصور.. نائب السنطة ورئيس مجلس المدينة يتفقدان مستشفى السنطة لبحث تطويرها بالصور.. نائب السنطة ورئيس مجلس المدينة يتفقدان مستشفى السنطة لبحث تطويرها
تفقد اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية، ومحمد بدراوى عوض عضو مجلس النواب عن دائرة السنطة، مستشفى السنطة العام، لبحث سبل تطويرها وإنشاء المبنى الجديد بعد إزالة المبنى القديم وإنشاء المبنى الجديد على مساحة 1200 متر، وتوفير الأجهزة الطبية للمستشفى.

من جانبه قال النائب محمد بدراوى، إن إنشاء المستشفى المزمع إنشاؤها على مساحة 1200 متر بارتفاع 4 طوابق أمر غير مقبول، حيث إن مساحة المستشفى 22 ألف متر مربع، وأن المساحة المستهدف بناؤها مساحة ضئيلة جدا ولا تتناسب مع التوسعات المستقبلية.

وأكد أنه سوف يبحث مع وزير الصحة إنشاء المبنى على مساحة 1600 متر على الأقل وبارتفاع 8 أدوار لاستيعاب الزيادة فى أعداد المرضى وخاصة أنه يجب النظر إلى المستشفى بصورة تتناسب مع الزيادة المتوقعة فى الكثافة السكانية خلال السنوات العشر المقبلة، والنظر إلى المستقبل البعيد، وليس النظر للأزمة الحالية فقط.

من جانبه قال الدكتور سامى سلامة مدير المستشفى إن المستشفى تحتاج إلى 3 أجهزة بتكلفة 430 ألف جنيه، وهى أجهزة c r، وجهاز c r m، وجهاز كيما الدم.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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