"صحة الإسكندرية" تفتش 38 منشأة وتحرر59 محضراً لبائعى حلوى المولد الفاسدة

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية فى الإسكندرية، بعدد من الحملات على مصانع ومحال إنتاج حلوى المولد بالإسكندرية بمناسبة المولد النبوى الشريف، حيث تستمر لمدة أسبوع ينتهى بيوم الاحتفال بالمولد النبوى الأربعاء.

وصرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بأنه تم المرور والتفتيش على 38 منشأة و 8 من الباعة الجائلين، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 25 محضر جنحة عدم حمل شهادات صحية، و 8 محاضر عدم وجود رخص للباعة الجائلين، و 26 محضراً لمخالفة اشتراطات النظافة، علاوة على وجود منشأة بها خطر داهم يستوجب إيقاف التشغيل طبقا للقانون 453 لسنة 1954.

وأكد حجازى أن تلك الحملات تهدف إلى الاطمئنان على جودة وسلامة الأغذية التى تقدم للمواطنين فى المناسبات المختلفة، والتأكد من عدم تسرب أى أطعمة غير صالحة إلى الأسواق، حفاظا على صحة المواطنين، وخاصة مع ارتباط المناسبات المختلفة عند المصريين بأطعمة معينة.