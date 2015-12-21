"زراعة الوادى الجديد" تستكمل أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض

قال الدكتور محسن عبدالوهاب، مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد، أن المديرية تواصل أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض التى تهدد المحاصيل الزراعية كفأر الغيط، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، حيث يجرى تحزيم الزراعات بمساحات كبيرة ضمن أعمال المديرية والإدارات التابعة لها لاستكمال حملة مكافحة القوارض.

وأضاف مدير القطاع الزراعى أن وزارة الزراعة هى التى قامت بتدبير المبيدات اللازمة للحملة والتى يتم استخدامها فى اعمال المكافحة كما يجرى حصر بؤر الإصابة بالزراعات المجاورة للمنازل والحظائر تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية من المكافحة.