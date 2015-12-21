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بالصور ..محافظ الاسماعيلية يشارك فى تأبين اللاعب محمد سعيد

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بالصور ..محافظ الاسماعيلية يشارك فى تأبين اللاعب محمد سعيد بالصور ..محافظ الاسماعيلية يشارك فى تأبين اللاعب محمد سعيد
شهد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية الاحتفالية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع المحافظة ومجلس إدارة النادي الإسماعيلى لتأبين لاعب كرة القدم محمد سعيد شحاتة أبن عزبة أبو شحاتة التابعة لقرية نفيشة بمركز الاسماعيلية .
>حضر التأبين المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والأمير أبوريد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ومن نواب البرلمان كل من المستشار عبد الفتاح عبد الله والنائب عصام منسي والدكتور سامي هاشم إضافة ألى محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلى والدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة النادي الاسماعيلى والعقيد إبراهيم صدقي مأمور قسم شرطة الضواحي وعدد كبير من القيادات التنفيذية.

تضمن حفل التأبين إقامة مباراة بين فريقي مركز شباب أبو شحاتة وناشئ الاسماعيلى تحت 19 سنة انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما كما تضمن تكريم والد الشهيد بإهدائه كأس مركز الشباب .

المحافظ مع والد الشهيد -اليوم السابع -12 -2015
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المحافظ مع والد الشهيد

جنب من المنصة -اليوم السابع -12 -2015
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جنب من المنصة

مباراة كرة قدم أثناء حفل التأبين -اليوم السابع -12 -2015
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مباراة كرة قدم أثناء حفل التأبين

تكريم مأمور قسم شرطة الضواحي -اليوم السابع -12 -2015
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تكريم مأمور قسم شرطة الضواحي

تكريم والد الشهيد -اليوم السابع -12 -2015
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تكريم والد الشهيد

صورة جماعية لحضور الحفل -اليوم السابع -12 -2015
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صورة جماعية لحضور الحفل


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