إنشاء وحدة قسطرة تداخلية للقلب والأوعية الدموية بمستشفى المنصورة الدولى

تفقد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الاثنين، أعمال إنشاء وتجهيز وحدة القسطرة التداخلية للقلب والأوعية الدموية بمستشفى المنصورة الدولى، وشهد أعمال تركيب الأجزاء الرئيسية من وحدة القسطرة.

وأكد مكي أن هذه الوحدة هى الأولى على مستوى مستشفيات الصحة بالدقهلية، كما تفقد أعمل تجهيز وحدة العناية المركزة للأطفال، والتى تتكون من 6 أسرّة ومونيتور وجهاز تنفس صناعي ومحطة مياه مستقلة وماكينة غسيل كلوى خاصة بالأطفال.



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