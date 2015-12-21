محافظ دمياط يستجيب لشكوى شباب "الخياطة" برفع عامود كهرباء من وسط الطريق

أمر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط برفع عامود الكهرباء القديم من وسط الطريق بقرية الخياطة، وتشغيل العامود الجديد، حيث قامت الوحدة المحلية بالتنفيذ وشد الأسلاك على العامود الجديد.

وكان المحافظ قد تلقى شكوى من شباب الخياطة بأنهم متضررون من عامود الكهرباء القديم فى منتصف شارع العبور بجوار مدرسة الخياطة الابتدائية، حيث إنه تم تركيب عامود جديد بعيدا عن وسط الطريق منذ مدة طويلة، إلا أنه لم يتم تركيب الأسلاك حتى الآن.

وأمر المحافظ بعد ذلك برفع العامود القديم وتشغيل الجديد حتى يتسنى رصف الشارع بالبلاطات الخرسانية نظرا لأهميته ووقوع عدد من المدارس عليه لسيولة الحركة المرورية لطلاب المدارس.