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رئيس جامعة المنصورة يناقش خطط ومشكلات كلية رياض الأطفال

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رئيس جامعة المنصورة يناقش خطط ومشكلات كلية رياض الأطفال رئيس جامعة المنصورة يناقش خطط ومشكلات كلية رياض الأطفال
عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعه المنصورة اجتماعا مع أعضاء مجلس كلية رياض الأطفال اليوم للتعرف على المشكلات ومناقشة الخطط المستقبلية للكلية بحضور عميدتها د.أمل القداح ووكلاء الكلية.

اليوم السابع -12 -2015

وعبر القناوى عن سعادته بتواجده للمرة الأولى مع أعضاء مجلس الكلية التى سيتم نقلها قريبا إلى مبنى كلية الآداب بعد نقل الكلية للمبنى الجديد داخل الحرم .. وتابع :يجب أن نضع رؤية مستقبلية لمواكبة التطورات المتلاحقة ويكون لدينا منهج للتفكير في تطوير الكلية والعملية التعليمية .

اليوم السابع -12 -2015

وشدد رئيس الجامعة على تطوير المعامل وفقا للمعايير العالمية والسعى لإنتاج خريج قار على المنافسة ومتسلح بكافة اشكال العلوم والمعرفة .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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