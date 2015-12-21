كيف تخفف الحامل من حرقة المعدة؟

تترافق شهور الحمل مع العديد من التغيرات في جسد المرأة وقد يكون بعضها مزعجاً جداً كـ"حرقة المعدة"، المشكلة بهذه الحرقة أن أعراضها تتشابه مع أعراض سوء الهضم، لذلك إليكم أعراض حرقة المعدة كي تتمكن الحامل من التفريق بين الحالتين:

- الشعور بالحرقة أسفل المري

- الشعور بالضغط في منطقة الصدر، وقد يتطور الأمر حتى الشعور بالألم

- التجشؤ

- السعال المزمن

- احتقان في الحلق

- مرارة في الفم

- الشعور بالانتفاخ بعد وجبات الطعام

طرق تخلص الحامل من حرقة المعدة:

تحدث حرقة المعدة عند الحامل بسبب بطء عمل الجهاز الهضمي خاصة خلال الثلث الثالث من فترة الحمل حيث يضغط الرحم على تجويف البطن وبالتالي يندفع حمض المعدة باتجاه المري. تختلف طرق التخلص من حرقة المعدة عند الحامل وهذه أبرزها:

- تناول الطعام الصحي الخالي من الدهون والبهارات الحارة. ويفضل تناول وجبات صغيرة عدة مرات في اليوم وببطء شديد بدلاً من تناول ثلاث وجبات كبيرة، مع الحرص على عدم الاستلقاء مباشرة بعد الطعام.

- الجلوس أو النوم بزاوية شبه قائمة، أي أن يكون مكان وضع الرأس على السرير أعلى من مكان وضع القدمين.

- استخدام "غافيسكون أدفانس" الذي يمنح الحامل راحة فورية تستمر لمدة تصل إلى أربع ساعات، ومع تناول ملعقة واحدة منه تتشكل طبقة فورية تغطي عصارات المعدة وأحماضها، تعمل بمثابة حاجز يعزلها ويمنع ارتدادها من المعدة إلى المري.