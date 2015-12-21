أخبار العراق اليوم.. العبادى يبحث مع مسئول قطرى قضية المختطفين القطريين

البارزانى يطلب من حزبه بحث إجراء استفتاء استقلال "كردستان العراق"

ركزت أخبار العراق اليوم ، على لقاء رئيس الوزراء العراقى العبادى بمساعد وزير الخارجية للشئون الخارجية القطرى محمد بن عبدالله الرميحي لبحث قضية المختطفين القطريين، وكشفت أخبار العراق اليوم عن اعلان السلطة القضائية العراقية، أن محاكم البلاد أفرجت في شهر نوفمبر الماضي عن 8883 موقوفاً لم تثبت إدانتهم.>وركزت أخبار العراق اليوم على طلب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، خلال رئاسته لاجتماع حزبه الاتحاد الديمقراطى الكردستاني، التواصل مع الأحزاب الكردية فى الإقليم من أجل الاتفاق على آلية لإجراء استفتاء حول استقلال "كردستان العراق".

وكشف عضو رئاسة الحزب الديمقراطى المشارك بالاجتماع اراس حسو ميرخان عن أن مجلس رئاسة الحزب برئاسة مسعود البارزانى قرر خلال الاجتماع، الذى عقد الليلة الماضية فى أربيل، عدم عقد أى جلسة لبرلمان الإقليم حتى يتم تغيير رئيسه يوسف محمد من حزب حركة "التغيير" الكردية، التى ترفض تغييره، حتى وإن لم يعقد البرلمان أى جلسة. وقال ميرخان إنه لن يتم عقد برلمان كردستان حتى يتم تغيير يوسف محمد، وأن الديمقراطى لن يتفاوض حول مسالة إزاحة يوسف محمد، وتم ابلاغ حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى بهذا الأمر.

العراق يفرج عن 8883 سجيناً خلال نوفمبر الماضي

>وتناولت أخبار العراق اليوم اعلان السلطة القضائية العراقية، أن محاكم البلاد أفرجت في شهر نوفمبر الماضي عن 8883 موقوفاً لم تثبت إدانتهم.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، إن “محاكم البلاد أفرجت عن 8883 موقوفاً خلال شهر نوفمبر الماضي لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم”، لافتاً إلى أن “1845 موقوفاً من هذه الأعداد كانوا متهمين وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب”.

العبادى يبحث مع مسؤول قطرى قضية المختطفين القطريين

>وبحث رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى مع مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية القطري محمد بن عبدالله الرميحي قضية المختطفين القطريين، وأكد العبادي ان الأجهزة الأمنية المختصة تعمل جاهدة من أجل إطلاق سراحهم.