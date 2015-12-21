أخبار سوريا اليوم.. أمريكا والحلفاء يشنون 3 ضربات فى سوريا

اهتمت أخبار سوريا اليوم ببيان التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، والذى أكد أن واشنطن وحلفاءها نفذوا 15 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا أمس الأحد.وأعلن التحالف الدولى شن ضربة بالقرب من مدينة الرقة معقل داعش فى سوريا يوم السبت 19 ديسمبر، وقال إنها أصابت خمس نقاط لفصل الغاز والنفط تابعة للتنظيم المتشدد ونقطتين لتجميع النفط الخام.

كما اهتمت أخبار سوريا اليوم بخبر تشييع حزب الله فى معقله فى الضاحية الجنوبية لبيروت القيادى سمير القنطار غداة إعلان مقتله جراء غارة إسرائيلية فى سوريا، حيث كان يتولى قيادة مجموعة عمليات فى الجولان السورى ضد الدولة العبرية 1967.

ويلقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عند الساعة الثامنة ونصف مساء خطابا تليفزيونيا بعد ساعات على تشييع القنطار، يتوقع أن يعلن فيه رد حزبه على هذه العملية.

وتأتى إطلالة نصر الله غداة إطلاق ثلاثة صواريخ كاتيوشا مساء أمس من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، التى ردت بدورها بإطلاق تسع قذائف على جنوب لبنان.