أخبار السعودية اليوم :التحالف الإسلامى تجسيد لرص الصفوف لمحاربة الإرهاب

ركزت أخبار السعودية اليوم على تأكيد المملكة بأن التحالف العسكرى الإسلامى الذى أعلنت عنه الرياض هو "تجسيد للتكامل ورص الصفوف لمحاربة الإرهاب ".>وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفى ، فى بيان عقب الجلسة الأسبوعية التى عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز فى قصر اليمامة بمدينة الرياض بعد ظهر اليوم الاثنين ، إن البيان المشترك بإعلان تشكيل تحالف إسلامى لمحاربة الإرهاب عسكريا وفكريا وإعلاميا، جاء بالتنسيق مع الدول المهمة فى العالم والمنظمات الدولية ، ، مشيرا الى ان التحالف "يضم مجموعة من الدول الإسلامية التى تشكل أغلبية العالم الإسلامى ".

كما اهتمت أخبار لاسعودية اليوم بدعوة مجلس الشورى السعودى، رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو ما يطلق عليهم الشرطة الدينية ، تحديد المنكرات التى تتطلب التدخل من أعضائها للقضاء على الاجتهادات إضافة إلى تفعيل مراكز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.

وطالب مجلس الشورى ، خلال جلسته العادية التى عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الشرطة الدينية، بالإسراع فى تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة (حسبة)، وتفعيل مراكز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.

وسلطت أخبار السعودية اليوم الضوء على اعتراض القوات الجوية السعودية عبر وحدة الباتريوت صاروخا قبل وصوله إلى منطقة جازان الحدودية قادما من الأراضى اليمنية.

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