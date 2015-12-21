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مسلمون يحمون مسيحيين من كمين مسلحي «حركة الشباب» بالصومال

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مسلمون يحمون مسيحيين من كمين مسلحي «حركة الشباب» بالصومال مسلمون يحمون مسيحيين من كمين مسلحي «حركة الشباب» بالصومال

أرشيفية

قال شهود عيان إن الركاب المسلمين في حافلة نصب لها مسلحو حركة “الشباب” الصومالية المتطرفة كمينًا قرب حدود كينيا مع الصومال حموا زملاءهم الركاب المسيحيين بالامتناع عن الافصاح عن كونهم مسيحيين.

وقتل شخصان على الأقل عندما استهدف المسلحون الحافلة قرب قرية الواك المحاذية للحدود الصومالية.

وكانت الحافلة في طريقها من العاصمة الكينية نيروبي الى مدينة مانديرا، ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم.

يذكر أن حركة «الشباب» الاسلامية تخوض حربًا مع كينيا منذ تدخلت القوات الكينية في الصومال في أكتوبر 2011 في محاولة لسحق الحركة.

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