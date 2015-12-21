أجهزة «آي فون» تبدأ تشغيل «يوتيوب» بدون إنترنت

أطلق متجر التطبيقات “أب ستور” تطبيقًا جديدًا يحمل اسم “سوفتورينو يوتيوب كونفرتر” لمستخدمي أجهزة “آي أو إس” يتيح تحميل مقاطع الفيديو بشكل مباشر عن طريق ربط الجهاز مع جهاز ماك ثم استخدام التطبيق في تحميل أي فيديو بأي دقة مطلوبة سواء على آي باد أو آي فون.

ويمكن تحميل أي مقطع فيديو عن طريق زيارة Softorino YouTube Converter عبر المتصفح ومن ثم نسخ رابطه وبعد ذلك فتح التطبيق ليجد المستخدم أن مقطع الفيديو أصبح متاحًا للتحويل إلى هاتفه أو جهازه اللوحي بنظام “آي أو إس، مع إمكانية اختيار دقّة التحويل وكذلك اختيار تحويل الفيديو إلى مقطع صوت فقط، والأهم هو تشغيل هذه المقاطع من داخل تطبيقات “أبل” الرسمية.