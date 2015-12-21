السيسى يجتمع بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بحضور رئيس الرقابة الإدارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين المعنيين بالعمل والاستثمار فى قطاع الزراعة، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بالدور الحيوى للقطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولاسيما فى المرحلة الراهنة التى تتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر، والتغلب على تراكمات سنوات طويلة من البيروقراطية والإجراءات المعقدة.