أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى يجتمع بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بحضور رئيس الرقابة الإدارية

Google+ Print
السيسى يجتمع بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بحضور رئيس الرقابة الإدارية السيسى يجتمع بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بحضور رئيس الرقابة الإدارية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين المعنيين بالعمل والاستثمار فى قطاع الزراعة، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بالدور الحيوى للقطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولاسيما فى المرحلة الراهنة التى تتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق عملية التنمية الشاملة التى تشهدها ، والتغلب على تراكمات سنوات طويلة من البيروقراطية والإجراءات المعقدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر