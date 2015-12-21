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تحرير محاضر لمحلات أغذية غير مستوفية اشتراطات النظافة بالإسكندرية

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تحرير محاضر لمحلات أغذية غير مستوفية اشتراطات النظافة بالإسكندرية تحرير محاضر لمحلات أغذية غير مستوفية اشتراطات النظافة بالإسكندرية
قال الدكتورمجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شنت حملة تفتيش على محلات بيع الساندوتشات والكشرى بشارع 45 انتهت بتحرير 5 محاضر"عدم حمل شهادات صحية "و 3 محاضرر"عدم استيفاء اشتراطات النظافة"وسحبت عينات أطعمة متنوعة لتحليلها.

كما ضبطت "مراقبة الأغذية "53 عبوة صلصة طماطم غير صالحة للاستهلاك الادمي لاختلاط المحتوى بالصدأ داخل العبوة ( الصفيح ) و124 عبوة حلاوة طحينية غير مطابقة للمواصفة القياسية و 84 عبوة عسل نحل أوزان مختلفة مغشوشة كيميائيا حيث انها سكر محول صناعيا وليست عسل.
>وسحبت الإدارة عينه عسل من ماركة أخرى ثبت انه مغشوش كيميائيا أيضا وجاري عرض هذه المخالفات على النيابة العامة.

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مصر 365