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السياحة: 218 ألف معتمر أدوا المناسك بزيادة 70% عن الموسم الماضى

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السياحة: 218 ألف معتمر أدوا المناسك بزيادة 70% عن الموسم الماضى السياحة: 218 ألف معتمر أدوا المناسك بزيادة 70% عن الموسم الماضى
قال محمد شعلان رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة إن أعداد المعتمرين حتى الآن بلغ 218013 معتمرا، تم إنجاز عدد 109448 معتمرا من خلال قنصلية بالسويس، وعدد 108565 معتمرا من خلال القنصلية السعودية بالإسكندرية، لافتا إلى أن منح التأشيرات يتم بشكل يومى وبزيادة تقدر بـ70% عن ذات الفترة خلال موسم العمرة المنصرم 1436هـ.

وأكد شعلان أن توجيهات وزير السياحة هشام زعزوع تضمنت تشديد مراقبة تنفيذ البرامج من قبل مفتشى الوزارة بكل دقة والتأكد من التزام الشركات بما تم الاتفاق عليه مع المعتمر، لافتا إلى أن الوزارة لن تسمح بأى حال من الأحوال التلاعب فى البرامج السياحية.

وأضاف أنه لا تهاون مع أى شركة يثبت عدم التزامها مع المواطنين فى تنفيذ العقد المبرم بينهما والذى يتضمن كافة تفاصيل البرنامج منذ السفر وحتى العودة.

وأشاد بتفهم الجانب السعودى بمطالب القطاع السياحى المصرى، مؤكدا أن هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة السعودية بالقاهرة وقنصلياتها بشأن منح تأشيرات المعتمرين المصريين دون تأخير.

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مصر 365

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