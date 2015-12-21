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محمد بن زايد يستقبل قادة المقاومة اليمنية

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محمد بن زايد يستقبل قادة المقاومة اليمنية محمد بن زايد يستقبل قادة المقاومة اليمنية

جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  حفظه الله الذي يقف دائما وابدا مع الشعب اليمني وارادته الوطنية وينحاز الى الشرعية التي تمثله.

 جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في قصر البحر وفدا من قادة المقاومة في مدينة عدن اليمنية الذين قدموا لتقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا على وقفتها التاريخية بجانب الحق والعدل ونصرة لإخوانهم في اليمن ودعما لتطلعاته في الاستقرار والأمن والتنمية.

واشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الى أن موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تاريخي ووقوفنا معه وقوف مع الحق ومع البوصلة التي تجمع العرب على كلمة واحدة ..مضيفا سموه ان اختبار اليمن للعلاقة الإماراتية ضمن التحالف العربي تم اجتيازه بالفخر والثقة والعمل والتضحيات المشتركة ونرى في هذا التعاون قبسا من نور يوجهنا جميعا لما فيه مصلحة العالم العربي.

وأوضح سموه ان العالم العربي يمر بتحديات صعبة لا تستثني أيا منا وقد تطال الأجيال المقبلة ان لم نوحد الموقف والكلمة ..مشيرا سموه الى انه ومن خلال اختبار اليمن اكتشفنا قوة الموقف الواحد والكلمة الجامعة والرأي الحازم فالأجندة الوطنية العربية كفيلة بالتصدي للتحديات القادمة أما الاجندات الخاصة والضيقة  فهي مسؤولة عن الكثير من الانتكاسات والتفتت الذي نراه حولنا ويهددنا في مستقبلنا ومستقبل أبنائنا.

وثمن سموه دور المقاومة اليمنية التي أثبتت وطنتيها ومسؤوليتها التاريخية أمام العدوان والأطماع الإقليمية وادركت خطورة ما قام به الانقلابيون على الأمن العربي وتاريخ وهوية شعوبه.

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