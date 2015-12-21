برلمانى ليبى يدعو حكومة الوفاق لتقديم مشروع قانون يجرم حمل السلاح

>اخبار دعا عضو مجلس النواب الليبى أسامة الشعافي، حكومة الوفاق الوطنى إلى سرعة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يجرم حمل السلاح، وحث الشعافى - فى تصريح اليوم الإثنين - المجموعات المسلحة على تسليم أسلحتها للجهات التى ستكلفها حكومة الوفاق الوطني، محذرًا من التعنت والتمسك بالسلاح خارج شرعية الدولة.

وطالب بأن يكون السلاح فى يد القوات المسلحة ورجال الأمن فقط، للحفاظ على ملامح الدولة المدنية.

>كما دعا الأحزاب السياسية إلى أن تساهم فى تسريع بناء الدولة، والتخلص من أجنحتها المسلحة وجعل روح التنافس لرفاهية المجتمع والدعوة إلى احترام التداول السلمى على السلطة، مطالبا الليبيين بالالتفاف حول حكومة الوفاق الوطنى ودعمها واحترام قراراتها.

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