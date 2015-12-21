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أخبار فلسطين اليوم.. إعتقال ابن شقيقة رئيس الوزراء الفلسطينى

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أخبار فلسطين اليوم.. إعتقال ابن شقيقة رئيس الوزراء الفلسطينى أخبار فلسطين اليوم.. إعتقال ابن شقيقة رئيس الوزراء الفلسطينى
ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، أعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى إعتقلت الاثنين، الطبيب عبد الرحيم بسام ابو شنب (27 عاما) ابن شقيقة رئيس وزراء فلسطين رامى الحمد لله بعد اقتحام منزله فى مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت إن الاحتلال داهم الحى الشرقى للمدينة واقتحم منزل الطبيب أبو شنب بعد تفتيشه والعبث فى محتوياته.

وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات بحق عدد من الأطباء فى المدينة إذ اعتقلت الأسبوع الماضى الطبيب عبدالله جميل فحل من بلدة عنبتا شرقى طولكرم، والذى يعمل طبيبا عاماً فى مستشفى الزكاة فى مدينة طولكرم.

ومن أخبار فلسطين اليوم أيضا سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلى الاثنين، للعشرات من أهالى أسرى قطاع غزة بفلسطن، بزيارة أبنائهم فى سجن "نفحة" الصحراوى (جنوب إسرائيل).

وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت فى تصريح صحفى أن 57 من ذوى الأسرى بينهم 16 طفلا توجهوا عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع صباح اليوم لزيارة 47 معتقلا فى سجن "نفحة".

ويقوم أهالى أسرى غزة بزيارة ذويهم فى السجون الإسرائيلية يوم الاثنين، من كل أسبوع بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويقبع فى سجون الاحتلال الإسرائيلى أكثر من 6 آلاف معتقل فلسطينى، بينهم حوالى 400 من قطاع غزة، كلهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.

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مصر 365