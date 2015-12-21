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أخبار الأردن اليوم.. الأزهر يوقع بروتوكول تعاون مع المعهد الملكى الأردنى

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أخبار الأردن اليوم.. الأزهر يوقع بروتوكول تعاون مع المعهد الملكى الأردنى أخبار الأردن اليوم.. الأزهر يوقع بروتوكول تعاون مع المعهد الملكى الأردنى
ركزت أخبار الأردن اليوم على العلاقات الأخوية بين المملكة ومصر، ومن ضمن أخبار الأردن اليوم، شهدت مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون فى المجالات العلمية والثقافية واللوجيستية بين مرصد الأزهر الشريف باللغات الأجنبية والمعهد الملكى للدراسات الدينية بالأردن.

وينصّ البروتوكول على التعاون بين الطرفين فى العمل على وضع إستراتيجية موحدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة وتوعية الشباب بمخاطر الفكر المتطرف، ومواجهة القضايا التى يتعرض لها الإسلام والرد على محاولات تشويه تعاليمه السمحة.

وخلال مراسم التوقيع أكد الدكتور أسامة نبيل، المشرف على مرصد الأزهر، أنَّ توقيع البروتوكول يأتى تتويجًا لمناقشات وتواصل مستمر منذ عدة شهور خلال مؤتمرات دولية، تبين من خلالها مدى اشتراك المؤسستين فى الأهداف بل فى بعض الآليات، مما استوجب تفعيل الشراكة بين الجانبين من خلال هذا البروتوكول، وذلك بهدف الإسهام فى إثراء روح التواصل بين الشعوب وترسيخ القيم الإنسانية.

من جانبها، أشادت الدكتور ماجدة عمر، مديرة المعهد الملكى للدراسات الدينية بالأردن، بالشراكة بين الأزهر والمعهد الملكى، مؤكدة أن المعهد يهدف من خلال هذا البروتوكول إلى تعزيز الحوار والتعايش السلمى بين الشعوب، وتلاقى الحضارات المختلفة لإرساء السلام المجتمعى فى جميع أنحاء العالم.

ومن أخبار الأردن اليوم، بحث العاهل الأردنى عبد الله الثانى اليوم الاثنين مع رئيس أركان الجيش الأمريكى، الجنرال مارك ميلى، الذى يزور عمان حاليا، علاقات التعاون الأردنية الأمريكية فى مختلف المجالات خصوصا العسكرية.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى بأنه جرى - خلال اللقاء كذلك - بحث المستجدات بالمنطقة، لاسيما الحرب على الإرهاب والجهود الدولية والإقليمية للتصدى له.

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مصر 365