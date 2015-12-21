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إيران: الجهود جارية لإجراء محادثات مباشرة مع السعودية لمواجهة الإرهاب

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إيران: الجهود جارية لإجراء محادثات مباشرة مع السعودية لمواجهة الإرهاب إيران: الجهود جارية لإجراء محادثات مباشرة مع السعودية لمواجهة الإرهاب

>قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الاجراءات والجهود جارية لتوفير الأرضية للمحادثات المباشرة بين بلاده والسعودية والتفاهم لحل الخلافات والقضايا القائمة فى المنطقة.

وأضاف أنصارى فى مؤتمره الصحفى الأسبوعى اليوم الاثنين أن هذه الجهود تتابع فى اطار الآليات الدبلوماسية وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبناء على سياستها الثابتة بشأن جيرانها والدول الإسلامية، جاهزة لتعريف فصل جديد فى العلاقات وبذل الجهود فى مسار حل أزمات المنطقة بحيث تعود منافعها للجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك لدول المنطقة والعالم الإسلامى كله، بحسب كالة أنباء فارس.

وحول التحالف السعودى ضد الإرهاب، صرح أنصارى بأن إيران ترحب باى جهد لمواجهة الإرهاب ، متابعا أنه بطبيعة الحال فان تأثير الاجراءات فى مواجهة الإرهاب رهن ببعض الأمور الضرورية والأساسية، الأول هو تطابق الشعارات مع الآداء والثانى هو احترام السيادة الوطنية ووحدة أراضى الدول عند محاربة الجماعات الإرهابية المتواجدة فى هذه الدول وكذلك احترام القوانين الدولية.

وأستطرد إنه لو تمت رعاية هذه الأمور فان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بأى اجراء لمحاربة الإرهاب، وحول سوريا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية " إنه من منظورنا، لا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا أى دولة أخرى لها الوصاية على الشعب السورى ولا امكانية لنا لاتخاذ القرار بدلا عنه.
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مصر 365

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