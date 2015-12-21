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تفكيك خلية تجند نساء لحساب تنظيمات جهادية فى تونس

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تفكيك خلية تجند نساء لحساب تنظيمات جهادية فى تونس تفكيك خلية تجند نساء لحساب تنظيمات جهادية فى تونس
أعلنت وزارة الداخلية التونسية الاثنين أنه تم تفكيك "خلية متطرفة" متخصصة فى تجنيد نساء لحساب تنظيمات جهادية بحيث يتم تزويجهن لإرهابيين.

واعتقل أربعة أشخاص فى إطار هذه العملية التى نفذتها قوات الأمن فى منطقة بيرزيت (شمال)، وفق بيان الوزارة.

وأوضح البيان أن الخلية كانت تجند شبابا، وخصوصا فتيات، بهدف إرسالهن إلى مناطق النزاع وتزويجهن من عناصر ارهابية هناك.

وكثفت السلطات التونسية عمليات الإعتقال منذ الهجوم الذى تبناه تنظيم داعش المسلح فى 24 نوفمبر وقتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسى.

وثمة نحو ستة ألاف تونسى فى صفوف التنظيمات الجهادية فى سوريا والعراق وليبيا المجاورة. وبين هؤلاء 700 تونسية وفق ما أكدت اخيرا وزيرة المرأة سميرة مرعى.

وقالت الوزيرة أمام البرلمان الذى لاحظناه تنامى ظاهرة الإرهاب واستقطاب الأطفال والمرأة، ثمة 700 امرأة (تونسية) موجودات فى سوريا اليوم من دون اعطاء تفاصيل عن تاريخ خروجهن من تونس.

وفى 19 سبتمبر 2013 أعلن وزير الداخلية السابق لطفى بن جدو أن فتيات تونسيات سافرن إلى سوريا تحت مسمى "جهاد النكاح" عدن إلى تونس حوامل من اجانب يقاتلون الجيش النظامى السورى من دون تحديد عددهن.
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