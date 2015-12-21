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اعتقال 30 شخصا على خلفية تفجير قافلة أمنية بقنبلة فى الصومال

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اعتقال 30 شخصا على خلفية تفجير قافلة أمنية بقنبلة فى الصومال اعتقال 30 شخصا على خلفية تفجير قافلة أمنية بقنبلة فى الصومال

>اعتقلت قوات الأمن الصومالية 30 شخصا للاشتباه فى صلتهم بانفجار قنبلة فى قافلة أمنية تابعة للقوات الحكومية الصومالية فى بلدة ماركو الساحلية (110 كليومترات إلى الشمال الغربى من العاصمة مقديشيو) اليوم الإثنين؛ ما أسفر عن إصابة أحد المارة. ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الحادث.

وتعد (ماركو) العاصمة الاقليمية لمنطقة شابيلى السفلى الاستراتيجية بجنوب الصومال، وذكر راديو (شابيلي) - الذى أورد النبأ - أن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص رجلا فى قرية تيلا بضاحية (هودون) التابعة للعاصمة الصومالية (مقديشيو) اليوم بعد ساعات من مقتل موظف بالبنك المركزى فى منطقة (واداجير) بالعاصمة.
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