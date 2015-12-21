السجن عام واحد لفتاة جمعت نصف مليار ريال بالنصب بالسعودية

أصدرت محكمة سعودية حكماً بالسجن لمدة عام بحق فتاة ملقبة بـ”فتاة الوهم”، متهمة بالنصب والاحتيال بعد أن تورطت في جمع نحو 500 مليون ريال بطرق غير مشروعة.

كما يتوقع أن يصدر القضاء السعودي أحكاماً أخرى، لأن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية في مكة المكرمة يتعلق بالحق العام، حيث تعد الفتاة التي لم يتجاوز عمرها 25 عاماً السعودية الأولى التي تحاكم في هذا النوع من القضايا، حسب ما ذكرت صحفة “الحياة”.

يذكر أن الفتاة تمكنت من جمع نحو 500 مليون ريال من مواطنين بالنصب والاحتيال، وأخضعتها الجهات المختصة خلال الفترة الماضية، إلى التحقيق والاستجواب بعد القبض عليها بتهمة النصب والاحتيال على أكثر من 600 مواطن ومقيم.