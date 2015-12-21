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محمد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء السلوفاكي

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محمد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء السلوفاكي محمد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء السلوفاكي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر دولة روبرت فيتسو رئيس مجلس الوزراء في جمهورية سلوفاكيا الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه برئيس الوزراء السلوفاكي والوفد المرافق معربا عن سعادته بهذه الزيارة وتمنياته أن تسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.

 وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفاكيا في مختلف المجالات خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز أواصر الصداقة والتعاون والتفاهم بين الجانبين.

  وتطرق الحديث الى أهمية توسيع آفاق التعاون من اجل إيجاد فرص متعددة ومتنوعة لإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية التي تصب في مسار التطور والنمو والتقدم لكلا البلدين.

كما جرى خلال اللقاء تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات الأمنية أمام الاتحاد الأوروبي وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية  ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي   وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية  والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية  وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة  ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع  ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي  ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل  ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

كما حضره من الجانب السلوفاكي معالي روبرت كاليناك نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وسعادة دوشان هورنياك سفير جمهورية سلوفاكيا لدى الدولة.

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