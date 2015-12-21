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بالصور.. ارتطام سيارة نقل بسور كوبرى عرابى وانهيار أجزاء منه دون إصابات

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بالصور.. ارتطام سيارة نقل بسور كوبرى عرابى وانهيار أجزاء منه دون إصابات بالصور.. ارتطام سيارة نقل بسور كوبرى عرابى وانهيار أجزاء منه دون إصابات
انهار جزء من سور كوبرى عرابى بالمهندسين، بعد ارتطام سيارة نقل بالحاجز الخرسانى، ما أدى إلى سقوط أجزاء منه على الأرض، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من المهندسين اتجاه بشتيل.
>اليوم السابع -12 -2015

على الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى المكان، وتبين انهيار جزء من السور وفر سائق السيارة هاربا، فيما لم تحدث أى إصابات، وتناشد المرور توخى الحذر أثناء السير لحين الانتهاء من إزالة حطام الحادث.

كانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة بانهيار أجزاء من كوبرى عرابى نتيجة لارتطام سيارة نقل به، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على تسيير حركة المرور أمام السيارات، وإزالة حطام الحادث.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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