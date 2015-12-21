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النيابة تطلب التحريات حول اتهام صاحب محل محمول لضابط شرطة بالتعدى عليه

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النيابة تطلب التحريات حول اتهام صاحب محل محمول لضابط شرطة بالتعدى عليه النيابة تطلب التحريات حول اتهام صاحب محل محمول لضابط شرطة بالتعدى عليه
طلبت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام ضابط بالإدارة العامة لمرور 6 أكتوبر بالتعدى على صاحب محل هواتف محمول، أثناء مروره بسيارته من أحد الأكمنة المرورية المقامة على مداخل المدينة.

واستمعت النيابة لأقوال مقدم البلاغ محمد عربى "المجنى عليه"، والذى أفاد فى تحقيقات النيابة أنه تعرض لسحب رخصته فى أحد الأكمنة المرورية بدائرة قسم أول أكتوبر، وأثناء ذلك تعرض للتعدى بالضرب من جانب ضابط الشرطة المدعو "سعيد.ر"، ما دفعه لتحرير البلاغ.

ومن المنتظر أن تستدعى النيابة العامة ضابط الشرطة المتهم بالتعدى بالضرب على محرر البلاغ فور انتهاء المباحث من إرسال تحرياتها حول الواقعة، لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365