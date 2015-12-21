إحالة أمين شرطة متهم بالإتجار فى المواد المخدرة لمحكمة الجنايات

أحال المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة المستشار ياسر التلاوى، "يسرى.إ" أمين شرطة مفصول من عمله لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة ومحاولته الهرب من نيابة حوادث جنوب الجيزة عقب صدور قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بأن قفز من الطابق السابع، لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

باشر التحقيقات فى القضية المستشار طارق جودة وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة، والذى وجه لأمين الشرطة "يسرى.إ" تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها، وأنه فور انتهاء التحقيقات، وصدور قرار من النيابة العامة بحبس أمين الشرطة 4 أيام، حاول المتهم الهرب بأن قفز من شرفة غرفة التحقيق بالطابق السابع بمحكمة جنوب الجيزة، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من ضبطه، وتم نقله إلى المستشفى.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كان قد فصل من عمله نتيجة اتهامه فى قضية اتجار فى المواد المخدرة، وتوجهت قوة من الأمن وألقت القبض عليه، وضبطت بحوزته 300 قطعة حشيش كبيرة الحجم، وأن حالته الصحية استقرت فى المستشفى، ومن ثم صدر قرار الإحالة.