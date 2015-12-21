تأجيل محاكمة 104 متهمين بأحداث عنف بولاق أبو العلا إلى 3 يناير المقبل

قررت الدائرة 11 إرهاب، اليوم الاثنين- برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى- تأجيل جلسة محاكمة 104 متهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، لجلسة 3 يناير المقبل لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف، ومقاومة السلطات، والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام فى القتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.