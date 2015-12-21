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ضبط سمن بلدى مغشوش بدهون نباتية فى المعمورة والمنتزة

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ضبط سمن بلدى مغشوش بدهون نباتية فى المعمورة والمنتزة ضبط سمن بلدى مغشوش بدهون نباتية فى المعمورة والمنتزة
قال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية ضبطت كمية كبيرة من عبوات السمن الطبيعى مغشوشة باضافة نسبة كبيرة من الزيوت والدهون النباتية وغير صالحة للاستهلاك فى منطقتى المعمورة والمنتزة.

وأوضح حجازى بان الإدارة ضبطت فى مجمع سوق المعمورة 75عبوة سمن طبيعى وزن الواحدة 1800 جرام وتحتوى علي صدأ ظاهري من الداخل ، ومغشوشة بإضافة ما لا يقل عن 93% زيوت نباتية، كما ضبطت 22 عبوة سمن بلدي بقري من ماركة أخرى وزن العبوة 900 جرام مغشوشة لارتفاع رقم البيروكسيد وغشها بأضافة مالايقل عن 77.27% دهون وزيوت نباتية.

وفى مجمع شيراتون المنتزة ضبطت 38 عبوة سمن بلدي وزن الواحدة 900 لارتفاع رقم البيروكسيد عن الحد المقرر وبإضافة ما لا يقل عن 70.45% دهون وزيوت نباتية ،و 80 علبة سمن طبيعي نقي وزن العلبة 1800 جرام غير صالحة للاستهلاك الادمي لارتفاع نسبة الحموضة ورقم البيروكسيد وغشها بإضافة م الا يقل عن 88.6 دهون وزيوت نباتية وتحررت محاضر جنح صحية بالمضبوطات .

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مصر 365