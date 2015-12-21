بالصور.. امرأة تحدت عمليات السمنة وفقدت 69 كجم من وزنها بالرياضة

نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة"ديلى ميل" البريطانية قصة عن سيدة تدعى "كارين شارب"، تبلغ من العمر 37 عامًا، اكتسبت الكثير من السمنة المفرطة ووصل وزنها إلى 160 كجم، نتيجة لتناولها المكرونة على وجبة الإفطار بانتظام والاعتماد على الوجبات السريعة، كما أنها كانت تشترى الوجبات السريعة الصينية خمس مرات فى الأسبوع مما تسبب فى زيادة مفرطة بالوزن.

وقالت كارين شارب، إنها تتناول طبقًا كبيرًا من المكرونة بشكل منتظم على وجبة الإفطار، وبالإضافة إلى ذلك فى وجبة الغداء تتناول قطع الدجاج والبطاطس، أما بالنسبة لوجبة العشاء تتناول الوجبات الجاهزة مع وجبات خفيفة من رقائق البطاطس والشيكولاتة، وفى عام 2009 لاحظت زيادة ملحوظة فى الوزن بشكل مفاجئ وتضرر وزنها بشكل مبالغ فيه حتى أصبحت تعانى من صعوبة فى المشى لوصول وزنها لحد غير طبيعى وتسبب فى وجود ألم بساقيها مما أدى إلى صعوبة الخروج من المنزل.

وتابعت " كارين"، بأنها أصبحت بائسة من وزنها الزائد، فقررت استشارة طبيب لإنقاص الوزن، فأوضح لها أنها لن تكون قادرة على فقدان الوزن بصورة طبيعية عن طريق حمية غذائية، وتنتظر بقائمة المرضى لإجراء عملية جراحية لربط المعدة، لكنها قررت عدم الانتظار باتباع حمية غذائية وتنظيم وجباتها بتناول طعام صحى وممارسة الرياضة، حتى حققت نجاحا فى فقدان الوزن ومع بداية عام 2015 فقدت 69 كجم من وزنها واستمرت فى فقدان الوزن حتى وصل وزنها إلى 57 كجم.



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