صور | الاعتداء على «ميسي» في مطار طوكيو

قالت صحيفة “آس” الاسبانية، حسبما نقل موقع 24 الإماراتي، اليوم الإثنين، إن جماهير ريفر بليت وجهت إهانات لفظية إلى الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في مطار “ناريتا” الدولي بطوكيو، مشيرة إلى أن أحد المشجعين الغاضبين قام بالبصق على وجه ميسي، الذي رد عليه بلكمة استدعت تدخل المدرب لويس إنريكي ولويس سواريز وخافيير ماسكيرانو وبعض الحاضرين في المكان من أجل تطويق الشجار.

وكانت بعثة برشلونة قد غادرت في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، اليابان متجهة إلى الأراضي الإسبانية، بعد فوز الفريق الكتالوني ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه عقب تغلبه على ريفر بليت الأرجنتيني بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب (يوكوهاما) باليابان.

وفي السياق نفسه أكدت صحيفة أوليه الأرجنتينية أن الحادثة التي لم تتطور إلى أبعد من عملية بصق ودفع على حد قولها، وقعت بالقرب من الجوازات في مطار “ناريتا” بطوكيو.

وتجدر الاشارة إلى أن ميسي، أحد المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة الكرة الذهبية، سجل هدف الافتتاح لبرشلونة المشكوك في صحته بعد اعتماده على يده اليمنى لترويض الكرة، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بالجماهير الأرجنتينية إلى مهاجمة مواطنها، فضلا عن امتناع ميسي عن ترديد النشيد الوطني الأرجنتيني.