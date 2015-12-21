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الجيش العراقي: بدء تحرير مدينة الرمادى من «داعش» خلال ساعات

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الجيش العراقي: بدء تحرير مدينة الرمادى من «داعش» خلال ساعات الجيش العراقي: بدء تحرير مدينة الرمادى من «داعش» خلال ساعات

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي إن القوات العراقية ستبدأ في الساعات المقبلة عملية عسكرية تهدف الى استرداد مدينة الرمادي، مركز محافظة الانبار الغربية” من ايدي التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم “الدولة الاسلامية” (داعش)، وذلك نقلا عن رئيس اركان الجيش.
> ونقل التلفزيون عن القائد العسكري العراقي قوله إن “عملية تحرير الرمادي ستنطلق في الساعات القليلة المقبلة.”

وكان الطيران العسكري العراقي قد القى يوم أمس الأحد منشورات على المدينة ينصح فيها سكانها بمغادرتها خلال 72 ساعة حفاظا على سلامتهم.

وكانت القوات العراقية قالت الاسبوع الماضي إنها حققت تقدما على جبهتين في الرمادي، وإنها طردت مسلحي داعش من قاعدة عسكرية مهمة ومن حي التأميم الواقع غربي المدينة.

وحسب تقديرات الجهات الاستخبارية العراقية، يوجد في الرمادي نحو 300 من مسلحي داعش.

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