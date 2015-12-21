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«داعش» متوعدًا ملكة جمال العراق.. القتل أو جهاد النكاح

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«داعش» متوعدًا ملكة جمال العراق.. القتل أو جهاد النكاح «داعش» متوعدًا ملكة جمال العراق.. القتل أو جهاد النكاح

«داعش» مهددًا ماكة جمال العراق .. جهاد النكاح أو القتل

دعا تنظيم داعش شيماء قاسم ملكة جمال العراق لعام 2015 – عبر اتصال هاتفي مجهول- للالتحاق بتنظيم داعش لممارسة جهاد النكاح وجرى تهديدها خلال المكالمة بأنها ستتعرض للسبي حال رفضها.

ووفقاً لصحيفة “عكاظ ” ، فأن شيماء التي توجت ملكة على عرش جمال العراق لم تتأثر كثيرًا بالاتصال المجهول، وإن كان مزعجا لها في البداية، إلى أنها ستواصل طريقها معلنة أن فوزها يمثل تحديا لإثبات أن العراق مازال بلدا للجمال والثقافة في مواجهة الإرهاب والعنف، مبينة أن فوزها رسالة إنسانية ستنطلق من خلاله لتقديم هذه الرسالة للعالم لتمثيل العراق أفضل تمثيل.

واختيرت شيماء قاسم ملكة لجمال العراق السبت الماضي بعد تصويت الجمهور لعام 2015 بعد احتدام المنافسة بين تسع متسابقات.

يذكر أن إدارة مسابقة ملكة جمال العراق أعلنت في العاشر من سبتمبر الماضي تنظيمها أول مسابقة معترفا بها دوليا في بغداد منذ عام 1972.

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