الزند لسفير أذربيجان:حريصون على إزالة العقبات أمام المستثمرين

قال المستشار أحمد الزند وزير العدل ان مصر حريصه على تقديم التيسيرات أمام المستثمرين من سائر دول العالم، وتذليل أية عقبات تواجههم في انجاز مشروعاتهم بناءعلى توجيهات مباشرة ورعاية خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن

مشيرا إلى وجود لجنة لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية عدد من الوزراء المختصين تقوم بالفصل في تلك المنازعات خلال وقت قصير للغاية، بما يساهم في حصول المستثمرين على كامل حقوقهم طبقا لما تقضي به اللوائح والقوانين المنظمة والاتفاقيات والعقود المبرمة معهم.

جاء ذلك في كلمة وزير العدل خلال استقباله شاهين عبد اللايف سفير أذربيجان بالقاهرة وأشار إلى أهمية ما تم الإعلان مؤخرا من إنشاء تحالف إسلامي لمواجهة الإرهاب يضم 34 دولة مشددا على ضرورة القضاء على كافة التنظيمات التي أصبحت تمثل خطرا يهدد العديد من دول العالم وفي مقدمتها الإسلامية .

وقال الزند :فى مقدمة تلك التنظيمات الإرهابية التي ينبغي التعاون من أجل القضاء عليها واقتلاع جذورها تنظيم داعش موضحا أن القضاء على "داعش"سيكشف الدول الداعمة لهذا التنظيم لوجيستيا وماديا، والدول التي تشترى البترول الذى يستولى عليه التنظيم من الدول التي يسيطر بالقوة على أجزاء من أراضيها.

وأعرب وزير العدل عن ترحيبه بطلب أذربيجان بالتعاون القضائي والقانوني مع مصر، وإبرام اتفاقيات ثنائية تشمل المواد الجنائية والمدنية والمساعدات القضائية ونقل وتبادل المحكوم عليهم من رعايا البلدين كى يقضوا العقوبة في وطنهم الأصلى.

فى المقابل أشاد سفير أذربيجان بدور مصر الرائد في مواجهة الإرهاب والتصدي له بكل شجاعة والحد من مخاطره التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالاقتصاد والسياحة.

>وأوضح السفير أن هناك مجالات متعددة للتعاون بين بلاده ومصر، خاصة في مجالات البترول والاستثمار والتعاون الديني والثقافي ،مشيرا الى تطلع أعداد كبيرة من راغبي السياحة من أذربيجان والدول المجاورة لها لزيارة المقاصد السياحية المصرية خاصة شرم الشيخ، في ضوء ما تتمتع به من منشآت فريدة ومناخ متميز وجاذب خصوصا في الشتاء.

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