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الدفاع المدنى الأردنى: وفاة مصريين وإصابة طفل إثر تسرب غاز بالمفرق

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الدفاع المدنى الأردنى: وفاة مصريين وإصابة طفل إثر تسرب غاز بالمفرق الدفاع المدنى الأردنى: وفاة مصريين وإصابة طفل إثر تسرب غاز بالمفرق
توفى مصريان "رجل وامرأة" صباح اليوم الاثنين، اختناقا إثر حادث تسرب غاز داخل المنزل الذى يقيمان فيه بمنطقة (منشية بنى حسن) بمحافظة المفرق شمال المملكة.. حسبما أفاد بيان صادر عن المديرية العامة للدفاع المدنى الأردنية مساء اليوم.

ووفقا للبيان فقد تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف فى مديرية دفاع مدنى المفرق مع حادث تسرب الغاز الذى أسفر عن وفاة الشخصين اختناقا وإصابة طفل يبلغ من العمر (سنة واحدة) بضيق فى التنفس.
>وبحسب البيان فقد تم تسليم الجثتين إلى الطب الشرعى فيما تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطفل ونقله إلى مستشفى المفرق الحكومى.. واصفا حالة الطفل العامة بأنها "متوسطة".

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