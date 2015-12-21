بالصور.. محكمة جنايات السويس تقضى بإعدام 3 لقتلهم رجل أعمال بينهم زوجته

قضت محكمة جنايات السويس اليوم بإعدام ثلاثة أشخاص بعد ثبوت ارتكابهم جريمة قتل رجل الأعمال حمادة الرموزى وبينهم زوجته.

كانت البداية يوم 2 أبريل 2013 بتردد أنباء عن خطف رجل الأعمال لمساومة أسرته على فدية، إلا أن التحريات أكدت قتله- بمعاونة زوجته- داخل مسكنه فى منطقة الغريب، وألقت قوات الأمن القبض على الزوجة "غادة.م.ع"، 40 سنة، واعترفت بارتكابها الجريمة بالاشتراك مع كل من صديق ابنتها "كريم.أ.أ"، 19 سنة، و"سعيد.أ.ع"، 45 سنة وشهرته "سعيد فتفت".

وكشفت التحريات- وعقب ذلك اعترافات المتهمين- أن زوجة المتهم استغلت صديق ابنتها ويدعى "كريم" وآخر لاستدراج زوجها وقتله انتقاما منه لزواجه من أخرى عرفيا، وبالمتابعة تبين أن الزوجة أحضرت المتهم الأول والثانى لمنزل القتيل مساء الاثنين ودخلوا فى مناقشة معه استمرت دقائق حول سوء معاملته لزوجته الأولى وأن ما يفعله ضار له ولزوجته الأولى، وعندما رفض حديثهم قاموا بتخديره وضربه ووضعه فى إحدى الستائر ونقله من وحدته السكنية بمنطقة الغريب إلى إحدى السيارات وقاموا بقتله ودفنه بإحدى العيون بالمدافن بمنطقة حوض الروض، وإلقاء جهازه المحمول بمنطقة الورنيش فى خليج السويس.

وبعد التأكد من جميع المعلومات تم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بعد تحديد أماكنهم وبمناقشتهم بقسم شرطة عتاقة اعترفوا بالواقعة، وأكدت زوجته أنها فعلت ذلك بسبب سوء معاملته لها وزواجه عرفيا عليها، وقاموا بالإرشاد على جثمانه وإخراجه من أحد المقابر والتعرف عليه.

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